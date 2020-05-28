haber Apple Eski Dizi/Filmleri Satın Alacak Apple; Netflix, Hulu ve Disney+ gibi dev rakipleriyle mücadele edebilmek için eski film ve dizilerin yayın haklarını satın alıp kataloğunu genişletmeye çalışacak. Kasım 2019’da erişime açıldıktan sonra sadece yeni...

haber Hollywood’un En Küfürbaz Oyuncusu Jonah Hill Buzz Bingo isimli ingiliz online oyun sitesinin çalışanları çok sıkılmış olacak ki oturup 3500 film senaryosundan en küfürbaz oyuncuyu bulmaya çalışmışlar....

bakınıztv Shirley: Elisabeth Moss ve Gizemli Yazar Başta The Haunting of Hill House olmak üzere birçok korku/gerilim romanının yazarı olan Shirley Jackson'ın hayatı sinemaya uyarlanmıştı. ...