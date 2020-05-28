28 Mayıs 2020 61 görüntüleme
Martin Scorsese’nin yeni filmi Killers of the Flower Moon’un finansman arayışları sona erdi. Film, Imperative Entertainment ve Apple Studios’un yatırımlarıyla çekilecek.
The Lost City of Z isimli, David Grann’in gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı kitap, 1920’lerde Oklahoma’daki petrol çılgınlığını ve buna bağlı cinayetleri merceğine alıyor.
Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’nun başrolleri oynayacağı filmin 225 milyon dolarlık bütçesinin nasıl karşılanacağı merak konusu olmuştu.
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