Martin Scorsese gibi stüdyolara istediğini yaptırabileceğine inandığımız bir yönetmen de maalesef biyografik filmlerden istediğini alamayanlar kervanına katıldı. Dean Martin hayranlığıyla bilinen tecrübeli yönetmen, “Dino” adlı film ile sanatçının hayat hikayesini Nick Toches’in kitabından sinemaya aktarmak istiyordu. Hatta kitabın senaryosunu da Goodfellas ve Casino gibi filmlerin senaryo yazarı Nicolas Pileggi yazacaktı. Cast için de çalışmalara başlayan Martin Scorsese, Dean Martin rolünde Tom Hanks, Frank Sinatra rolünde John Travlota ve yardımcı rollerde ise Adam Sandler, Jim Carrey ve Hugh Grant gibi isimlerle görüşüyordu.

Neden Çekilemedi?

Warner Bros ve Scorsese arasındaki zamanlama ve bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle bu büyük proje ertelenmek zorunda kaldı. Scorsese o süreçte boş durmamak için Miramax stüdyoları ile anlaşıp Gangs of New York’u çekti ancak bu çekimlerin düşünüldüğünden fazla uzun sürmesinin ardından Dino projesi süresiz askıya alındı.