Marvel dün hayranlarını heyecanlandıran dizi projelerini duyurmuştu. Haberlere göre MCU’da solo filmleri olmayan yardımcı karakterlerin merkezde olacağı, Disney’in 2019 sonbaharında erişime açılacak online seç-izle platformu için yeni mini diziler hazırlıyor. Üstelik bu dizilerden Marvel TV departmanı değil, Kevin Feige sorumlu olacak, filmlerde karakterleri kim oynamışsa (Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner vs) onlar oynayacaklar. Hayranları heyecanlandıran bu haberi bugün de ABC’nin yeni dizisi takip etti.

Adı açıklanmayan diziyi Marvel TV hazırlıyor. Deadline’ın haberine göre dizi, Marvel’ın kadın süper kahramanlarına odaklanacak ama ne yazık ki dizinin konusu da, süper kahramanlar da açıklanmadı. Deadline dizinin yüksek ihtimalle A-Force, Lady Liberators, Fearless Defenders gibi az bilinen Marvel karakterlerine odaklanacağını, Diziyi Wonder Woman filminin senaristi Allan Heinberg kaleme alıyor. Şimdilik bu yeni diziyle ilgili bilinenler bunlar.