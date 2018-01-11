Scarlett Johansson’ın Marvel’a dahil olduğundan beri fanlar, Black Widow‘un solo filmini bekliyorlar. Lakin Marvel bir türlü bu solo filme yeşil ışık yakmaya cesaret edemedi. Neyse ki Marvel, Black Widow filmi için artık hazır durumda. Gelen haberlere göre Marvel senaryoyu Jac Schaeffer‘e yazdırtmaya başladı. Lakin haberlerde Marvel’ın henüz filme yeşil ışık yakmadığı da belirtiliyor. Yani stüdyo senaryoyu okumadan filmin çekimlerini onaylamayacak. Senaryodan memnun kalınırsa çekim safhasına geçilecek. Gene de senaryoyu yazdırıyor olması da mühim bir gelişme. Sektörde yeni olan Schaeffer, Anne Hathaway için The Shower ve Nasty Women adlı iki film kaleme aldı. İlki henüz çekilmedi, ikincisinin çekimleri devam ediyor.