21 Temmuz 2019
Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Marvel bizim saatimizle gece 3 sularında başlayan Comic-Con panelinde açıklamadık haber bırakmadı, sıradaki pek çok projesiyle ilgili ilk ayrıntıları duyurdu. Öğrendiklerimizi maddeler halinde yazalım:
- Şu sıralar çekimleri devam eden Black Widow filminden ilk görüntüler Comic-Con’da yayınlandı ama Marvel bu görüntüleri internette yayınlamadı. Başroller Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour‘un. Filmin kötüsü Taskmaster olacak. Marvel bu filmin Civil War‘un hemen sonrasında geçeceğini açıkladı. Johansson’ın yaşından ötürü karakterin ilk maceraları yerine Civil War sonrasındaki macerası tercih edilmiş olabilir. Söylentilere göre Johansson bu filmden sonra evrene veda edip meşaleyi de Pugh’a teslim edecek ama söylentinin doğru olup olmadığını filmin vizyona gireceği 1 Mayıs 2020‘de öğreneceğiz.
- 2020’nin sonraki filmi The Eternals olacak. Henüz çekimlerine başlanmayan filmde Angelina Jolie (Thena rolünde), Kumail Nanjiani (Kingo), Richard Madden (Ikaris), Brian Henry (Phastos), Don Lee (Gilgamesh), Salma Hayek (Ajak) rol alacaklar. Film 6 Kasım 2020‘de vizyona girecek.
- İlginçtir Marvel 2020 için sadece iki film hazırlıyor. Genelde üç filmle yılı bitiren Marvel Faz 4’ün ilk yılında sadece iki filme yer verecek. Bunun dışında stüdyo şu sıralar üç mini diziyle de meşgul durumda: Sebastian Stan, Anthony Mackie ve Daniel Brühl‘lü The Falcon and the Winter Soldier dizisi Disney+’ta 2020 sonbaharında, Tom Hiddleston‘lı Loki dizisi ve Elizabeth Olsen-Paul Bettany-Teyonah Parris‘li WandaVision dizisi 2021 baharında yayınlanacak. Bu diziler dışında Jeremy Renner‘ın da veda projesi Hawkeye mini dizisi de hazırlık aşamasında. Hawkeye’ın meşaleyi kızı Kate Bishop’a devredeceği bu dizi de 2021’de yayınlanacak. Ve son proje: What If…? adlı animasyon dizi. Dizi paralel evrendeki olayları işleyecek. Yani “Steve Rogers’ı Captain America’ya dönüştüren serum Rogers’a değil de onun sevgilisi Ajan Carter’a enjekte edilseydi neler olurdu?” gibi konular işlenecek. Marvel’daki tüm oyuncular karakterlerini seslendirecekler. Devasa seslendirme kadrosuna Jeffrey Wright da The Watcher rolüyle dahil edilmiş. Bu dizi de 2021’de yayınlanacak.
- Dönelim filmlere. Marvel’ın Çinli-Amerikalı eşcinsel süper kahraman Shang-Chi’nin solo filminin de kadrosu ve tarihi açıklandı. 12 Şubat 2021‘de vizyona girecek filmde kahramanı Simu Liu oynayacak. Pek sevdiğimiz aktör Tony Leung ise “gerçek” Mandarin’e, yani filmin kötüsüne hayat verecek (daha önce Mandarin’in çakmasını Ben Kingsley, Iron Man 3‘de oynamıştı). Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings adı verilen filmde Awkwafina da rol alacak. Filmi Destin Cretton yönetecek.
- 2021’den devam… Doctor Strange‘in devam filminin tam adı Doctor Strange in the Multiverse of Madness şeklindeymiş. Film, MCU’nun ilk korku filmi olacakmış. Benedict Cumberbatch, Endgame‘den bir yıl, evrene adımını attığı ilk solo filminden dört yıl sonra karaktere tekrar hayat verecek. Ona Elizabeth Olsen‘ın eşlik edeceği açıklandı. İlk filmde Strange’in sevgilisini oynayan Rachel McAdams‘la ilgiliyse bilgi yok. Yeni film 7 Mayıs 2021‘de vizyona girecek. Bu filmi de Scott Derrickson yönetecek.
- Yakın zamanda duyurulan Thor 4 projesiyle ilgili de ilk ayrıntılar açıklandı. Üçüncü filmin yönetmeni Taika Waititi‘nin yazıp yöneteceği dördüncü filmin adı Thor: Love and Thunder olmuş. Üçüncü filmi es geçen, ama Endgame‘de kısa bir süre görünmeyi kabul eden Natalie Portman bu filmle hem evrene, hem de Thor serisine başrol olarak dönecek. Portman bu filmde “kadın Thor”a hayat verecek. Chris Hemsworth ve Tessa Thompson da filmde rol alacaklar. Filmde Valkyrie’nin biseksüelliğinin işleneceği de açıklandı. Hatta Thompson “Valkyrie kral olduğu için hemen kraliçesini bulması gerekiyor,” sözleriyle durumu açıkladı. Film Kasım 2021‘de vizyona girecek.
- Faz 4 projeleriyle ilgili ayrıntılar bunlar. Faz 4’ün tüm yapımlarını da yazalım: Black Widow, The Eternals, WandaVision, Loki, Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If…? ve Thor: Love and Thunder.
- Ayrıntıları açıklanmayan projeler de mevcut. Kevin Feige iki Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali‘nin Blade‘i oynayacağını panelde resmen açıkladı. Öte yandan Feige zamanı olmadığı için ayrıntılara giremedi ama Fantastic Four ve X-Men filmlerinin hazırlıklarının devam ettiğini de açıkladı. Bu filmlerin Faz 4’e yetişmesi beklenmiyor. Gene zamanı olmadığı için Black Panther 2 ve Captain Marvel 2 filmlerinin de ayrıntılarına giremedi. Ama bu iki devam filmi de hazırlık aşamasında.
- Haberi rekorla bitirelim. Vizyona girdiği günden itibaren tüm rekorları kıran Avengers: Endgame‘in Avatar‘ı geçtiğini açıkladı Feige. Yani tüm zamanların en çok kazanan filmi Endgame olurken Avatar ikinci sıraya yerleşti. Bakalım Avatar 2 rekoru geri alacak mı?
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