seçki Disney’in Hazırladığı Yapımlar Pixar, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Fox Searchlight, National Geographic, Hulu ve Disney+… Disney şemsiye altındaki başlıca stüdyolar bunlar. Dünyanın en...

haber Ridley Scott, Alien Serisini Devam Ettirmek İçin Disney’le Görüşüyor Ridley Scott 1979’da vizyona giren ilk Alien filminden 33 yıl sonra seriye Prometheus‘la dönmüş, elde edilen iyi gişenin ardından olumsuz eleştirileri de dikkate alarak Alien Covenant‘ı çekmişti. Ama ikinci...

haber Disney 63 Filminin Vizyon Tarihlerini Açıkladı Disney’in Fox’ı aldıktan sonra vizyon takvimini nasıl şekillendireceği epey merak edilmişti. Neyse ki Fox’ın satın alışından kısa bir süre sonra Disney tüm alt markalarının, Walt Disney, Pixar, Blue Sky,...