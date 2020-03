Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını, Hollywood’un en büyük stüdyolarından Marvel Studios’u da olumsuz etkiliyor. Marvel’ın sahibi olan Disney geçtiğimiz hafta dizi ve filmlerinin çekimlerini durdurmuştu. Çekimleri durdurulan Marvel yapımları şunlar: Loki (mini dizi), The Falcon and the Winter Soldier (mini dizi), WandaVision (mini dizi), Shang-Chi (film) ve Doctor Strange: In the Multiverse of Madness (film). Disney+ için hazırlanan mini dizilerin çekimleri durdurulduğu için bu dizilerden The Falcon and the Winter Soldier bu yıl yayınlanamayacak gibi görünüyor. Öte yandan Marvel’ın diğer filmleri Spider-Man 3 ve Thor: Love and Thunder‘ın çekimlerine yazın başlanması planlanıyordu. Yaza doğru virüsün etkisi geçerse plana uyulabilir.

Ama kesin olan bir şey var ki Disney virüs salgını bitmeden herhangi bir yapımın çekimlerine dönmeyecek / başlamayacak. Aslında Disney çekimleri durdurduğunda ekipleri 4 haftalığına tatil ettirmiş, 3 Nisan 2020‘de çekimlere dönüleceğini belirtmiş. Ama virüsün etkisinin arttığı şu günlerde Disney bunu olası görmüyor. Yani çekimlere nisanda başlanmayabilir. Belirttiğim gibi Disney virüsün etkisinin geçmesini bekleyecek. Bu arada Disney sinemalar kapalı olduğu için Black Widow, Mulan ve The New Mutants‘ın da vizyon tarihlerini ertelemişti.