Disney, Netflix’in en büyük rakibi olacağı düşünülen seç-izle platformunun hazırlıklarına hızla devam ediyor. Şimdilik Disney Play adıyla anılan bu platform için pek çok proje duyuruldu. Konumuz Marvel olduğu için bu cenahtan duyurulan işlere değinelim. Daha önce açıklandığı üzere Disney Play için hazırlanan solo dizilerin ortak tarafları şunlar olacak: Bu dizilerin hepsi maksimum 8 bölümden ve tek sezondan oluşacak. MCU filmlerinde karakterleri oynayan oyuncular bu dizilerde de rollerini tekrarlayacaklar. Dizilerden Marvel Television değil, filmleri hazırlayan Marvel Studios, yani Kevin Feige sorumlu olacak. Dizilerin bütçeleri yüksek olacak.

Resmi olarak üç proje duyuruldu: Tom Hiddleston‘lı Loki solo mini dizisi, Elizabeth Olsen‘lı Scarlett Witch/Wanda solo mini dizisi ve dün açıklanan Anthony Mackie ve Sebastian Stan‘li Falcon/Winter Soldier’lı solo mini dizi. Mackie ve Stan’i buluşturacak diziyi Empire‘dan Malcolm Spellman kaleme alacak. Diğer iki dizinin senaristleri henüz belirlenmedi. Söylentilere göre Marvel, Nick Fury’nin (Samuel L. Jackson) ve Hawkeye’ın (Jeremy Renner) solo dizilerini de hazırlıyor ama bu iki dizi henüz resmi olarak duyurulmadı. Gene dedikodulara göre Hawkeye’ın dizisinde Hawkeye’ın genç bir okçuyu eğitmesi anlatılacak. Marvel hiçbir dizisinin konusunu açıklamadı. Hatta dizilerin hangi dönemlerde geçeceği bile şimdilik belli değil. Görüleceği üzere Avengers 4 sonrası Marvel’ın odak noktaları arasında mini diziler de yer alacak. Disney Play’in 2019 sonbaharında ABD’de erişime açılacağını belirteyim.