Her filmiyle oldukça iyi hasılatlar elde eden MCU’nun Avengers 4 sonrası filmleri (Faz/Phase 4 filmleri) yavaş yavaş belli oluyor. Kevin Feige tüm filmlerin Avengers 4‘un vizyonundan sonra açıklanacağını belirtmişti. Yani 2020-2025 yılları arasında vizyona girecek tüm filmler için 2019 yazını beklemek gerekebilir. Lakin bu filmlerden bazıları netleşmiş durumda. Dünkü haberlere göre The Eternals‘ın yönetmenliği için Chloe Zao‘yla anlaşılmış. Zao, Black Widow solo filmi için de stüdyoyla görüşmüş, belli ki Marvel yetenekli yönetmenle The Eternals filminde çalışmak istemiş. Film, MCU’nun Guardians of the Galaxy ile başlattığı kozmik tarafına odaklanacak, merkezde üzerilerinde deney yapılarak güçleri artırılan, neredeyse ölümsüz hale getirilen insanlar (Eternals deniyor) yer alacaklar. Guardians of the Galaxy Vol. 2‘da karşımıza çıkan Ego (Kurt Russell) da bu Eternals’ı yaratanlardanmış.

Marvel Faz 4 aşamasında yer alacak diğer filmi Black Widow. Çekimlere Cate Shortland‘ın yönetmenliğinde 2019’da başlanacak. On yıldır MCU filmlerinde rol alan Scarlett Johansson Faz 4’te yer alan birkaç eski yüzden birisi olacak gibi görünüyor. Zira Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth gibi oyuncuların evrenle vedalaştıkları söyleniyor. Black Widow 2020’de vizyona girecek. Hazırlanan diğer filmse Benedict Cumberbatch‘li Doctor Strange 2 filmi. Bu da 2020’de vizyona girebilir, çünkü çekimlere 2019’da başlanacak.

Çekileceği kesin olan diğer filmse Black Panther 2. Ama henüz bu filmden yeni bir haber gelmedi. Guardians of the Galaxy Vol. 3‘teki sorunları biliyorsunuz. Proje 2020’ye yetişmeyebilir. Çünkü filmin yönetmeni henüz belirlenmedi, Disney bu filmde acele etmek niyetinde değil. O yüzden serinin son filmi 2021’de vizyona girebilir. Evrenle bağı olan ama Sony tarafından çektirilen Spider-Man: Far From Home‘un çekimleri hızla devam ediyor. Bu film Temmuz 2019’da vizyona girecek. Ant-Man serisinin 3. filminin de henüz duyurulmadığını belirteyim. Şimdilik MCU takvimi şöyle: