Bir süre önce DC projesi Birds of Prey‘in deneme çekimlerine katılan, iki gün önce rolü (Huntress) kazanan aktris Mary Elizabeth Winstead, ABD’de bugün vizyona giren yeni filmi All About Nina‘yı tanıtırken Birds of Prey hakkında da konuştu. “Egzersizlere başlayacağım hemen, ok ve yay kullanmayı öğreneceğim, ki bu yeni bir şey benim için,” demiş. Aktris sıkı bir çizgi-roman okuru olmadığını da belirtmiş. “Cathy Yan‘la [yönetmen] buluşup karakterin öyküsünü öğrendiğimde film ve karakter epey ilgimi çekti. Bir süper kahraman rolüne başlamak için epey güçlü ve duygusal bir yer,” diyen aktris hem rolü için, hem de kadınlardan oluşan ekip (oyuncu kadrosu, yönetmen, senarist) için heyecanlı.

Aktrisin hayat vereceği Huntress’ı daha önce Arrow‘da Jessica De Gouw canlandırmıştı. Asıl adı Helena Berinelli olan bu karakter, Joey Cavalieri ve Joe Staton tarafından 1989’da yaratıldı. Berinelli, Huntress adını kullanan 3. karakter. Mafyoz bir ailede doğan Berinelli, ailesini başka bir mafyanın saldırısından sonra kaybetti. Bunun üzerine vigilante’ye -Huntress’a- dönüşüp Gotham’da adalet peşinde koşturur. Filmin çekimlerine ocakta başlanacak.