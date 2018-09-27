DC’nin merkezinde kadınların yer aldığı yeni filmi Birds of Prey‘in çekimlerine üç ay kaldı. Ocak 2019’da çekimlerine başlanacak filmin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Dünkü haberlere göre Mary Elizabeth Winstead ve Jurnee Smollett-Bell rakiplerini yenip Huntress ve Black Canary rollerini kazandılar. Şurada rollere değinmiştik. Margot Robbie‘nin bir kez daha Harley Quinn’e hayat vereceği filmin kötü karakteri için de deneme çekimleri devam ediyor. Black Mask adlı kötü karakter için Ewan McGregor ve Sharlto Copley‘nin adları anılıyor. Variety muhabiri Justin Kroll, Sam Rockwell‘in bu rolü reddettiğini belirtmiş. Yakın zamanda başka aktörlerin de adları anılabilir bu rolle. Bakalım McGregor rolü kapıp Fargo‘dan kısa bir süre sonra şu anki sevgilisi Winstead’la ikinci kez çalışma şansını elde edebilecek mi?

Kamera arkası da kadınlardan oluşan filmi Cathy Yan yönetecek. Bir sorun ortaya çıkmazsa çekimler yaza doğru tamamlanacak, film 7 Şubat 2020’de vizyona girecek.