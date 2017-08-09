Yönetmenler arasında sahne arası geçişler her zaman çözülmesi gereken bulmacalar haline gelmiştir. Farklı mekanlar, farklı yüzler arasındaki geçişleri sağlarken akışkanlığı kaybetmemek ve duygu, perspektif ve hareket bütünlüğünü sağlamak için buldukları çözüm MatchCut’tır. Bir sekansın son karesindeki ayrıntının/görüntünün, diğer sekansın ilk karesiyle görsel bağlantı kurulması sağlanır ve filmin devamlılığı oluşturulur.

Video essayist Celio Gomez, sinema tarihinden ve güncel filmlerden toparladığı MatchCut’larla bu tekniğin inceliklerini ve kullanım alanlarını çok iyi bir şekilde özetlemiş.