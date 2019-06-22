Her şeyin yeniden çevrildiği veya devam ettirildiği bir dönemde The Matrix‘e dokunulmaması imkansızdı. Warner Bros. birkaç yıldır bu seriyi tekrar perdeye taşımak niyetinde. Bu bir söylenti değil. 2018’de Warner Bros., Ready Player One‘ın senaristi Zak Penn‘e bir Matrix senaryosu sipariş etmişti. Penn o günden beri senaryoyla meşgul durumda. Hatta geçen yıl filmle ilgili epey heyecanlı olduğunu belirtmişti. Senaryo yazılırken başrol için Michael B. Jordan‘ın düşünüldüğü söylentileri ortaya çıkmış ama stüdyo bu konuda resmi bir açıklama yapmamıştı. Lakin Jordan, WB’nin en çok önemsediği, işbirliğini türlü filmlerle devam ettirmek istediği oyunculardan. Öyle ki stüdyo, Methuselah filminin de başrolünü Jordan’a teslim etti bu yıl. Hatta pek çok filmin başrolü için ilk Jordan’ı düşünüyormuş WB.

Bugünkü söylentilere göre, Matrix 4 çekilecek. Başrol için gene Jordan’ın adı geçiyor. Filmi Wachowskilerin yönetecekleri, çekimlere 2020’nin ilk aylarında başlanacağı iddia ediliyor. Tabii ki bunların gerçek olup olmadığını, stüdyo Jordan’ı epey seviyor olsa da aktörün gerçekten de projede yer alıp almadığını, filmin çekim tarihi, Wachowskilerin de seriye dönüp dönmeyeceklerini WB henüz resmi bir açıklama (doğrulama/yalanlama) yapmadığından bilemiyoruz. Ama kesin olan şey şu: Matrix 4 bir gün çekilecek. Zaten Warner’ın taciz nedeniyle birkaç ay evvel istifa eden başkanı da Matrix‘i tekrar perdeye taşımak istediğini belirtmişti. Bu arada yeni filmin yeniden çevrim mi, spinoff mu, devam filmi mi olacağını zaman gösterecek.