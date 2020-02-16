Matrix 4 Çekimlerinden İlk Görüntüler

Yeni bölümden ilk görüntüler gelmeye başladı.
yazar: 16 Şubat 2020 322 görüntüleme

Matrix 4 hemen her sinemasever için her yönüyle merak edilen filmlerin en başında geliyor. Durum böyle olunca, yüzlerce meraklı insanın, filmin şu sıralarda San Francisco’da devam eden çekimlerinin her anını takip etmesi normal. Film ekibi, bugün izleyen herkesi doyuracak çekimlere imza attı.

Neo ve Trinity olduğunu tahmin ettiğimiz iki karakterin bir gökdelenin üzerinden atlayarak uçmaya başlaması, izleyenlerin telefonlarına sarılmasına ve görüntüleri tüm dünyaya yaymasına neden oldu…

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yazar: bakınız - Şub 15, 2020

yazar: bakınız - Şub 16, 2020

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