Matrix 4 hemen her sinemasever için her yönüyle merak edilen filmlerin en başında geliyor. Durum böyle olunca, yüzlerce meraklı insanın, filmin şu sıralarda San Francisco’da devam eden çekimlerinin her anını takip etmesi normal. Film ekibi, bugün izleyen herkesi doyuracak çekimlere imza attı.

Neo ve Trinity olduğunu tahmin ettiğimiz iki karakterin bir gökdelenin üzerinden atlayarak uçmaya başlaması, izleyenlerin telefonlarına sarılmasına ve görüntüleri tüm dünyaya yaymasına neden oldu…