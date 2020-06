Bu yıl büyük bütçeli pek çok filmiyle yıla damgasını vurup oldukça iyi hasılatlar elde etmeyi uman Warner Bros. diğer stüdyolar gibi salgın yüzünden pek çok filmini ertelemek zorunda kaldı. Warner bugün yeni vizyon tarihlerini açıkladı. Tenet‘ten başlayalım. Warner bu filmi 31 Temmuz 2020’ye erteledi. Tenet‘in eski tarihinde, 17 Temmuz 2020’de Inception vizyona çıkarılacak. Warner böylelikle hem Inception‘ın 10. yılını sinemada kutlayacak, hem de Tenet öncesi izleyicileri sinema salonlarına çekmeye çalışacak.

Tabii Tenet‘in ay sonuna ertelenmesi, Wonder Woman 84‘un da vizyon tarihinin değişmesine sebep oldu. 2018’de çekilen film bir kez daha ertelendi. Şimdiki tarih 2 Ekim 2020. Bakalım film bu tarihte vizyona girebilecek mi? Godzilla vs. Kong filmiyse 21 Mayıs 2021’e ertelenmiş. Henüz çekimleri tamamlanamayan Matrix 4 2021’e yetişemeyeceğinden 2022’ye ertelendi. Yeni tarih, Keanu Reeves‘in diğer popüler serisi John Wick‘in 4. filmine yakın. Matrix 4 1 Nisan 2022’de, John Wick 4 ise -ertelenmezse- 27 Mayıs 2022’de vizyona çıkarılacak. Böylelikle Reeves’i iki ayda iki ikonik rolde izleyeceğiz.

WW84‘un sonbahara ertelenmesi, Universal’ın bu tarihteki filmi BIOS‘un 16 Nisan 2021’e ertelenmesine neden oldu. BIOS‘un başrolünü Tom Hanks üstleniyor. Hanks demişken… Aktörün diğer filmi Greyhound, Apple TV+’ta 10 Temmuz 2020’de yayınlanacak. Dönelim Warner’a… Anne Hathaway‘li The Witches da 2021’e ertelendi ama tam tarih henüz açıklanmadı. Tom & Jerry filmiyse 23 Aralık 2020’den 5 Mart 2021’e ertelendi. Son haberimizse Disney’den… Vizyona çıkarılması planlanan The One and Only Ivan, Disney+’ta 21 Ağustos 2020’de yayınlanacak. Son değişikliklerden sonra vizyon tarihleri şu şekilde;