The Dark Tower‘a iki hafta kala Nikolaj Arcel yeni bir film için sözleşmeyi imzaladı. Haberlere göre, Arcel, Warner Bros. için RFK adı verilen filmi yönetecek. Arcel filmin senaryosunu Rasmus Heisterberg ve Felipo Marino’yla birlikte kaleme alacak. Filmin başrolünü Matt Damon üstlenecek. Aktör bu filmde Robert F. Kennedy’i oynayacak. Damon’ın yapımcılar arasında da yer alacağı filmin çekimlerine 2018’de başlanacak. Aktörün bu filmden önce bir filmde oynayıp oynamayacağı belli değil.