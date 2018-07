Şu sıralar James Mangold’un Christian Bale’li filmi Ford v. Ferrari‘de rol almaya hazırlanan aktör Matt Damon biyografik film The King of Oil‘in başrolünü üstlenebilir. Universal Pictures’ın haklarını satın aldığı, Damon’ın yakın arkadaşı John Krasinski‘nin yapımcılığını üstleneceği bu filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Deadline’ın haberine göre Krasinski filmi yönetmeyi düşünüyor ama henüz bir karara varmamış.

Film, The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich adlı biyografik kitaptan uyarlanacak. Senaryoyu Joe Shrapnel‘le Anna Waterhouse birlikte kaleme alacaklar. Film, Holokost mağduru Rich’in petrol sayesinde milyarder oluşuna, rehine krize sırasında (Argo filminde işlenen kriz) illegal bir şekilde İran’la çalışmasına, vergi kaçırmasına ama İsviçre’de yaşadığı için hiçbir zaman yargılanamamasına odaklanacak. Rich 2013’te öldü.