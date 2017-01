Matt Damon yıllardır ilk filmini çekmenin peşinde. 2012’de Promised Land‘i yönetmek isteyen Damon yoğunluktan koltuğu Gus van Sant’a bırakmıştı. 2016’daysa gene yoğunluktan Manchester by the Sea‘nin yönetmenliğini Kenneth Lonergan’a teslim etmek durumunda kalmıştı. Beş yıl önce yöneteceğini açıkladığı Father Daughter Time projesinden de çekildi. Warner Bros. yönetmenlik için The Accountant‘ı çeken Gavin O’Connor’la anlaştı. Damon yapımcılığı Ben Affleck, Drew Vinton ve Chris Moore’la birlikte üstlenecek. Başrolde kimin yer alacağı ve filmin ne zaman çekileceği şimdilik belli değil. O’Connor’ın çekmek istediği diğer yapımlarsa şunlar: The Green Hornet uyarlaması, Bradley Cooper’lı savaş filmi Atlantic Wall ve Seven Seconds adlı dizinin pilot bölümü.