Matt Reves: “Batman, DCEU’nun Parçası Olmayacak”

DC'den ilginç haberler geliyor...
yazar: 23 Ağustos 2017

Bugün DC’den çok ilginç haberler geliyor. Geceleyin DC’nin Joker solo filmi hazırladığı, bu filmin 80’lerde geçip Joker’in gençliğine odaklanacağı için DC evreninin parçası olmayacağı açıklandı. Ayrıntıları şurada yazdık. Şimdiyse The Batman cephesinden yeni bir bilgi geldi. The Batman filminin senaristi ve yönetmeni Matt Reeves hayranları şaşırtan bir açıklama yaptı. Reeves, The Batman‘in DC evreninin bir parçası olmayacağını, tek başına bir film olacağını söyledi. Fakat bu, Reeves’in kararı değil. “Warner Bros. bana ulaşıp yönetmenliği teklif ettiğinde, ‘Bak, bu film evrenin parçası olmayacak,’ demişlerdi,” dedi Reeves. Peki bu ne demek? DC, evren fikrini noktalamayı düşünüyor olabilir, zira Wonder Woman dışındaki filmlerinde hep kötü eleştiriler aldılar. Belki de aynı anda hem birbirleriyle bağlantılı filmler, hem de o filmlerin dışında kalan filmler üretmeyi düşünüyor. Bilemiyoruz. Bildiğimiz iki şey, Joker‘le The Batman‘in DC evreninden bağımsız olacakları. The Batman‘in çekimlerine 2018’de başlanacak ama tarihin henüz netleşmediğini belirteyim.

Bu arada kasımda izleyeceğimiz Justice League‘ten Jesse Eisenberg’ün sahnelerinin kesildiğinin söylendiğini belirtelim. Ama bu henüz resmi olarak doğrulanmadı, şimdilik sadece söylenti durumunda. Gene diğer söylentiye göre Zack Snyder görevi Joss Whedon’dan devralıp filmi tamamlayacak. Üçüncü söylentiyse Snyder’ın ilk kurgusunun izlenemeyecek halde olduğu, WB’nin bunun üzerine Whedon’ı görevlendirdiği şeklinde. Hiçbirinin doğrulanmadığını belirtmek gerek.

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yazar: Buğra M. Alkayalar - Ağu 23, 2017

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