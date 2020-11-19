Matthew McConaughey, tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisine hala umutlu bakabilen ender insanlardan. Deneyimli oyuncu, salgın sürecinin ardından yaratıcılıkta bir altın çağ yaşanabileceğini savundu.

“Beş yıl sonra bugünlere baktığımızda, pandeminin hemen sonrasında yaratıcılıkta bir altın çağ yaşandığını görebiliriz.”

“Ben bu süreçte evlerine kapanan insanların yaratıcılıklarını konuşturduğunu, yepyeni ve güçlü senaryolar yazdığını düşünüyorum. Bu arayı iyi değerlendiren çok insan olmuştur. Yakında çok iyi filmler, diziler görebiliriz.

McConaughey, kendi karantinasının da nasıl geçtiğini anlattı:

“İyi gidiyoruz. Karantina kurallarını en başından beri en tutucu şekilde uyguladık. Eşim Camila Alves ve üç çocuğum bu süreçte dış dünyaya kendimizi tamamen kapadık. Yeşil ışığın yeniden yanmasını bekliyoruz.”