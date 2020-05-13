Matthew McConaughey, özellikle ABD’deki durumu değerlendirdiği röportajında pandemiyle ilgili doğru mesajlar verdi…

“Covid-19 pandemisini ülkenin ikiye bölündüğü bir dönemde yaşamamız şanssızlık. İki ayrı kutupla, virüsle savaşmamız mümkün değil. En küçük önlemin bile politikleştiği bir ortamda, hata yapma olasılığı artar.

“İşe gitmek istiyorsan aşırı sağcı oluyorsun, evden çıkmamak gerekir diyorsan aşırı sola kayıyorsun. Maske takmak gibi basit bir önlem bile politikleşti. Maske takmayan muhafazakar, takan liberal oluveriyor. Sağlık konusu partizan siyasetle yürütülmez.”

“Şu anda iki savaş yürütüyoruz. Virüse karşı ve birbirimize karşı. Buna son vermeliyiz.”

“Tüm bu duruma karşı bu savaşı kazanacağız. Zor durumlarda dayanışma refleksleri harekete geçen bir ülkeyiz. Gerektiğinde herkes ipin bir tarafından tutacak ve çekmeye başlayacak.”

“Sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak bile rakamlarda büyük değişim yarattı. Yeni önlemlerle zamanla galip geleceğimize inanıyorum.