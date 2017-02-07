En son Stephen Gaghan’ın Gold filmiyle sinemalara dönen Matthew McConaughey ilkbaharda White Boy Rick filminde rol alacak. Bu filmden sonraki projesi de açıklandı. Aktör, Harmony Korine’ın kaleme alıp yöneteceği komedi filmi The Beach Bum‘ın başrolünü üstlenecek. Korine çekimlere bu temmuz ayında başlamayı planlıyor. Film son derece başarısız birisi olan Moondog’ın haydutluğuna odaklanacak. Moondog’ı McConaughey oynayacak. Aktörü bu yaz The Dark Tower filminde izleyeceğimizi belirtelim.