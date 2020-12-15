Matthew McConaughey ingiliz televizyonu ITV’nin Good Morning Britain isimli programında son yıllardaki gelişmeleri değerlendirdi:

“Liberallere ihtiyacımız var. İhtiyacımız olmayan durumu biraz ileri götüren illiberaller. Benim gördüğüm birçok liberal görüş, bu kesim tarafından geçersiz kılınıyor”

“İki tarafta da uç kesimler var. İki tarafı da bu uç kesimler gibi görmek doğru değil. Bu uç noktalarda durmak bana göre doğru değil. Aşırı sol ve aşırı sağ, merkezdeki düşünceleri abartarak iki tarafı da irrasyonel duruma sokuyor. Bunun anlamı yok”

“Cancel (İptal) kültürünün nereye varacağını göremiyoruz. Bir doğru nokta da belirleyemiyoruz. İlginç bir dönem yaşıyoruz”

“Uzlaşmak için bir alan kalmadı. Birlikte hareket edebilmek için bununla yüzleşmeliyiz. En azından bu konuda anlaşabiliriz sanıyorum.”