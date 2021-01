Matthew McConaughey, romantik komedi rollerini geri çevirdikten sonra uzun bir süre hiçbir teklif almadığını anlattı.

“The Wedding Planner, Ghosts of Girlfriends Past, How to Lose a Guy in 10 Days ile romantik komedilerin aranan ismi olmuştum. Benzer bir filmden 14.5 milyonluk bir teklifi reddedince ortalık karıştı. 6 ay herhangi bir başka filmden teklif alamadım. Anlaşılan birilerini çok şaşırtmıştım.

“Menajerimi arayıp “Elinde neler var?” diye soruyordum. “Dostum ismini kimse telaffuz etmiyor. İsmini söylediğimde beni susturuyorlar” yanıtını alıyordum.” Hollywood’dan tek yönlü çıkış bileti aldığımı anlamıştım. Bir kez daha asla çalışamayacağımı düşünmeye başlamıştım”

“Ama içimde bir his de vardı. Her geçen gün de güçleniyordu. Eğer yeterince inat edersem, eski rollerime geri dönmeyeceğimi hissettirirsem, istediğim teklifleri alacağımı düşünüyordum. Bir süre sonra “Plajda üstsüz dolaşıp vücudunu göstereh McConaughey nerede?” diye sorulmaya başlandı. Kendimi etiketsiz kılmayı başardığımı düşünüyorum. Romantik komedi yakışıklısı imajından sinemaya bir süre ara vererek kurtulduğumu düşünüyorum”

“Etiketten kurtulunca Killer Joe, Mud, Paperboy, Bernie, True Detective, Dallas Buyers Club, Magic Mike gibi çok farklı roller almaya başladım. Kendi istediğim rollere kavuştum. İşsiz kaldığım dönemde romantik komedi rolü arasaydım, bugün olduğum oyuncu olamazdım.”