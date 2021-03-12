Matthew McConaughey, Texas Valiliği için adaylık yarışına girmeyi ciddi bir şekilde düşündüğünü açıkladı.

CNN’de The Balanced Voice podcast’ine konuşan oyuncu planlarının ciddileştiğini belirtti:

“Daha önce de düşündüğümü söylemiştim. Ama bu sefer daha ciddi bakmaya başladım. İnsanlara ne katacağımı düşünüyorum. Açıkçası insanlarla paylaşacağım ve öğreteceğim bir şey yok. Onları cesaretlendirebilir ve belirli bir düzeyde liderlik sağlayabilirim. Ama olacakları onların tercihleri belirleyecek.”