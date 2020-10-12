1987 yılında Stanley Kubrick’in Full Metal Jacket’inde oynayan Matthew Modine, 2011 yılında da Christopher Nolan ile The Dark Knight Rises’da çalışma şansı bulmuştu. 61 yaşındaki deneyimli oyuncu iki usta yönetmenin benzerliklerini değerlendirdi:

“Full Metal Jacket’ı çekerken bazen sette 10-15 kişi kalırdık. The Dark Knight Rises’ta da yapımın inanılmaz büyüklüğüne rağmen, çoğu sahneyi sette aynı sayıda kişiyle çektik. Kubrick’in ve Nolan’ın setleri birbirine benziyor. Oyuncuların rahatsız edilmediği, konsantre olmayı kolaylaştıran bir ortam. Büyük filmlere, küçük setler kurmayı başarıyorlardı. Eserlerini sanatsal olarak değerlendiremem ama kişilikleri ve tarzları birbirine benziyor.”

“Ben bir oyuncu olarak sadece iki yönetmenin bana sunduğu olanakları karşılaştırabilirim. Nolan’ın çok büyük bir Kubrick hayranı olduğunu biliyorum. Doğal olarak ondan etkilenmiştir. Ancak benim gözlemim bir sonraki Kubrick olmaya çalışmıyor. Christopher Nolan olarak gelebileceği en iyi yere gelmek istiyor. Bir sanatçının yolculuğu da özetle bu olmalı”