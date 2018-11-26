Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden Stanley Kubrick, genel olarak oyuncuları hakkında pek konuşmaz, konuşsa da övdüğü pek görülmemiştir. Full Metal Jacket’ta başrolü verdiği Matthew Modine ile olan dostluk, meslektaşlık ve mentör/öğrenci ilişkisinin farklı olduğu, iki ismin açıklamalarından anlaşılıyor.

“Gördüğüm en temiz ve iyi kalpli insanlardan biriydi… Bronx’ta mahalle kültürü içinde büyümüştü ama bunu saklamaya çalıştığını görebiliyordunuz. İyi yönlerini göstermekten çekiniyordu. Ama o zorla üstüne geçirilen sert mizacın altında sevgi dolu, vicdan sahibi bir insan vardı. Acıyı sevmezdi. İnsanların acı çektiğini, hayvanların acı çektiğini görmek istemezdi. Bana anlatılanların tam tersi bir insanla karşılaştığım için çok şaşırmıştım.

Stanley Kubrick’le yaşadıklarımı başka hiçbir yönetmenle karşılaştıramam. Onun gibi harika, zeki, güçlü, yaratıcı yönetmenlerle de çalıştım. Ama bütün bu iyi özellikleri kendinde toplayan isim az. Benim için en önemlisi ise Kubrick ile geçirdiğim süreydi. Filmin hazırlığı ve çekimleri 2 yıla ulaştı. Çoğu filmin çekimleri 2-3 ay sürer. Diğer yönetmenlerle karşılaştırdığımda çok uzun bir süre… Bu iki yıl içinde Stanley’den senaryo, kamera kullanımı, sinematografi konusunda ders aldığımı söyleyebilirim. Tabi en önemlisi çok deneyimli ve iyi bir insandan aldığım hayat dersleriydi.”

Oyuncularını fazla övmeyen Stanley Kubrick ise Modine’ı kendine has sözlerle ve bir benzetmeyle anlatmıştı:

“Matthew Modine rol için mükemmel isimdi… Duyarlılığın ve maço seksiliğin bir karışımı gibiydi. Gary Cooper ve Henry Fonda evlenip çocukları olsa Matthew Modine olurdu.”