Carol filminin yapımcıları Christine Vachon ve David Hinojosa yönetmen Jeremie Guez‘le birlikte suç filmi The Sound of Philadelphia‘nın oyuncu kadrosunu oluşturmaya başladılar. Haberlere göre filmin başrollerini Matthias Schoenaerts, Garrett Hedlund ve Scoot McNairy üstlenecekler. Adından da anlaşılacağı üzere film, Philadelphia’da geçip yerel mafyaya, ailelere, arkadaşlığa, sadakat ve ihanete odaklanacak. 8 yaşındaki Peter Flood’un henüz bebek olan kız kardeşinin komşunun umursamaz şoförünce öldürülmesine tanık olur. Peter’ın babası intikam yemini eder. Aradan yirmi yıl geçer, Peter (Schoenaerts) büyür ama kardeşinin acısı halen onun yüreğini sızlatmaktadır. Peter aile işinden uzaklaşmaya çalışırken kuzeni Michael (Hedlund) suç dünyasında yükselişe geçmiştir. Bir süre sonra Peter’la Michael kendilerini şiddet, ihanet ve intikam döngüsünün içinde bulurlar.

Film, Pete Dexter’ın klasik romanı Brotherly Love‘dan uyarlanacak. Senaryoyu suç türündeki romanlarıyla tanınan Fransız yazar/senarist Guez kaleme aldı. Guez çekimlere ağustosta başlayacak.