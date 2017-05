Pek çok filmde (Danish Girl, Bullhead, Far From the Madding Crowd, Red Sparrow, Kursk) rol alan Matthias Schoenaerts ve Mudbound filmiyle dikkatleri çeken genç aktör Jason Mitchell, Mustang adlı filmde rol alacaklar. Focus şirketinin dünyaya dağıtacağı film, Fransız aktris Laure de Clermont-Tonnerre’nin ilk uzun metrajlı İngilizce filmi olacak. Clermont-Tonnerre, Mona Fastvold ve Brock Norman Brock’un kaleme aldığı filmin merkezinde Roman (Schoenaerts) yer alacak. Roman’a vahşi atları (İngilizceyle ‘mustang’) terapi etme teklifi gelir, o da kabul eder etmesine de bir süre sonra hayvanlarla iletişimde zorlanır. Mitchell filmde Roman’a yardımcı olan Henry’i oynayacak. Çekimlere eylülde başlanacak.