Terrence Malick iki yıl önce savaş/vicdani ret draması Radegund‘ın çekimlerine başlamış, başrolleri August Diehl, Alexander Fehling, Matthias Schoenaerts, Bruno Ganz ve Michael Nyqvist‘e teslim etmişti. 2. Dünya Savaşı zamanında geçen bu biyografik film, Nazilerle birlikte savaşmayı ret eden Franz Jagerstatter‘in (Diehl) hayatına odaklanıyor. Jagerstatter Nazilerle birlikte savaşmayı ret edince Nazilerce öldürülmüştü. Filmde Yüzbaşı Herder’i oynayan Schoenaerts usta yönetmenle ve filmiyle ilgili konuştu. Aktör, “Setlerde hayat değiştiren birkaç anım oldu. Terrence Malick’le çalışmak da kesinlikle bunlardan bir tanesi. Nezaketini, hayata ve hayatın her bir unsuruna dair hayranlığını, sıcaklığını, cömertliğini, hassasiyetini ve odağını çok sevdim,” demiş.

Aktör, Muhammed Ali’nin ABD için Vietnam’da savaşmayı ret etmesinin başat ilhamının Jagerstatter olduğunu da belirtmiş. “Çılgınca değil mi? Avusturyalı birisi, Muhammed Ali’nin Vietnam’da savaşmama konusunda ilham vermiş. Tarih budur, bu çok güzel,” demiş. Bu arada Independent sitesinde göre Radegund sonunda bu yıl Venedik Film Festivali’nde veya Toronto Film Festivali’nde galasını yapabilir. Siteye göre film ya 2018 sonu ya da 2019 başında ABD’de vizyona girebilir. Bakalım Malick sonunda filmini bu yıl vizyona çıkaracak mı. Bekleyelim görelim.