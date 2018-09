En son Assassin’s Creed filmini vizyona çıkaran yönetmen Justin Kurzel şu sıralar Russell Crowe ve Nicholas Hoult‘lı dönem filmi The True History of the Kelly Gang‘in çekimlerine hızla devam ederken sonraki filmi Ruin‘in oyuncu kadrosunu oluşturmaya başladı. Aslında Kurzel bu filminin başrolü için Gal Gadot‘la anlaşmış, ikinci başrol için Christian Bale‘i istemişti ama Gadot başka projelerle meşgul olacağı için bu filmden ayrıldı. Kurzel başrolleri Margot Robbie‘yle Matthias Schoenaerts‘e teslim etti. İkili daha önce Michelle Williams‘lı Nazi filmi Suite Française‘da rol almışlardı.

Schoenaerts’le Robbie’yi ikinci kez buluşturacak Ruin 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da geçecek. Robbie, Holokost mağduru bir kadını, Schoenaerts gene Nazi askerini oynayacak. Film bu kadınla adamın Ölüm Timi’nden (Death Squad) hayatta kalan Nazileri avlamaya çalışmalarını konu alacak. Çekimlere 2019’un ikinci çeyreğinde başlanacak. Robbie 2019’un başlarında Birds of Prey filminde rol alacak.