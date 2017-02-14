Kurt Sutter’ın Sons Of Anarchy’nin ardından çekeceği Mayans MC için yaptığı hazırlıklar son aşamaya geldi. Sutter, başrol oyuncusunu Edward James Olmos olarak belirledi.

Battlestar Galactica ve Dexter’ta beğeniyle izlediğiniz aktör Felipe Reyes isimli çete liderini oynayacak. Reyes, kendi kirli geçmişine rağmen oğlunu doğru yola yönlendirmeye çalışacak.

SOA’nın ve Jax Teller’ın ölümünün sonrasına odaklanılacak olan Mayans MC’de, daha çok California/Meksika sınırında yaşananlara odaklanılacak. Trump’ın duvar için onay verdiği coğrafyada geçecek olan dizinin birçok tartışmayı da beraberinde getireceği kesin gibi.