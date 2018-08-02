Kariyerine hem dramalar hem de aksiyon filmleriyle devam eden Jeremy Renner, Mission: Impossible: Ghost Protocol‘e dahil olduğunda bir sonraki filmde başrolü Tom Cruise‘dan devralacağını düşünüyordu. Seriye de bu yüzden dahil olmuştu ama bu filmin çekimleri sancılı geçmiş, senaryoyu beğenmeyen Cruise çekimler devam ederken senaryoyu değiştiriyordu, bu durum da doğal olarak Renner’ın hoşuna gitmiyordu. Genelde olumlu eleştiriler alan bu filmden sonra başrolü Renner’a verme planı iptal edildi. Aktör gene de Rogue Nation‘da rol aldı ama bu kez aksiyona dahil olmamış, ekran süresi iyice azaltılmıştı.

Renner’ın Fallout‘ta oynayıp oynamayacağı 2017’de sıkça konuşulmuş, aktör Avengers: Infinity War ve Avengers 4 nedeniyle bu filmde oynayamayacağını açıklamıştı. Chris McQuarrie bu haftaki bir röportajında bunu doğruladı. Aktörün zamanı olmadığı için seriye dönemedi -işin ilginci aktör, Infinity War‘da hiç görünmedi-. Öte yandan McQuarrie, aktöre cameo bir rol teklif etmiş. Yönetmen bu filmde açılış sahnesinde IMF’ten bir karakteri öldürmek istemişti. Renner’a “Luther’ı öldüremeyiz. Çünkü onu öldürürsek siyah birisini öldürmüş olacağız. Benji’yi öldürürsek seri bunun da altından kalkamaz,” deyip Renner’ın karakteri Brandt’i öldürmek istediğini söylemiş aktöre. Planlara göre Brandt açılış sahnesinde kendisini IMF için feda edecekti. Bu sahnenin çekimleri aktörün sadece 3-4 gününü alacaktı ama Renner zekice davranıp bu teklifi reddetmiş. Bunun üzerine sahne değiştirilmişti. Renner’ın 7. filmde rol alıp almayacağı belli değil. Aktörün ekiple bir sorunu yoksa, Cruise’un da onaylaması halinde Renner 7. filmde rol alabilir, lakin bunu konuşmak için henüz çok erken. Zira henüz 7. film onaylanmadı.