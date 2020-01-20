Netflix’in 10 Ocak’ta gösterime soktuğu Medical Police, platformun iddiasız eğlencelik yapımlarından biri olacak gibi duruyor. Dizi, absürd komedi tarzında olsa da sınırları yeterince aşamamış.

Artıları:

– Bio-terörizm konusundan absürd komedi çıkarmak çok kötü bir fikir değil. Ne kadar iyi işlendiği tartışılır.

– Başroldeki oyuncular Erinn Hayes, Rob Huebel ilk bölümlerde çok kötü oynamıyorlar, ancak dizi ilerledikçe oyunculukları tekdüze kalmaya başlıyor.

– Bazen kötü espriler de çok güldürür… David Wain’in tarzı haline gelen “güldürmek için aptallıkta sınır tanıma!” dizide başarıyla uygulanan ender konulardan biri… Bir süre sonra sinirden gülmeye başlıyorsunuz.

Eksileri:

– Dallanıp budaklanan bir hikaye anlatmaları başta iyi gibi gözükse de bir süre sonra aynı format tekrarlanıp durduğu için kabak tadı veriyor. Yapımcılar tüm dünyayla dalga geçebilmek için öyküyü durmadan başka ülkeye taşımış gibi…

– Sürpriz konuk oyuncular heyecanlandırsa da Jason Schwartzman dışında hikayeye katkısı olan veya en azından iyi bir espri yazılan bir yıldız göremiyoruz.

– Klasik ZAZ komedileri örnek alınsa da, yeterince ofansif olamadıkları için iyi yönlere gidebilecek belirli sekanslar hedefi ıskalıyor.

– Dizinin bazı bölümleri kamera ve ışık israfı… Kötü yerli film skeçlerini aratıyor… Belli bir standart tutturabilinseydi eğlendirici olabilirdi ama olmuyor.