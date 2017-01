Şu sıralar memleketleri Meksika’dan çok Hollywood’ta film üreten Alejandro Gonzalez Inarritu, Alfonso Cuaron ve Guillermo del Toro’nun yanı sıra Meksika’da film çekmeye devam eden Amat Escalante ve Carlos Reygadas’ın önümüzdeki dönemlerde izleyeceğimiz projelerini derledik.

Alejandro G. Inarritu: Arka arkaya çektiği Birdman ve The Revenant‘la ödülleri silip süpüren Alejandro G. Inarritu’nun sıradaki uzun metrajlı filmi henüz açıklanmadı. İki yıl önce Inarritu’nun Ed Harris, Ed Helms ve Hilary Swank’in başrollerinde One Percent (% 1) adlı bir dizi hazırladığı, bu diziyi The Revenant‘tan sonra çekeceği açıklanmıştı ama görünüşe göre proje rafa kaldırılmış. Inarritu şu sıralar kısa metrajlı bir filmin çekimleriyle meşgul durumda. Yönetmen adını açıklamadığı bu kısa filminde mülteci sorununa odaklanıyor. Inarritu bu kısa filmini çekerken virtual realty (sanal gerçekçilik) teknolojisinden yararlandığını açıklamıştı. Filmin görüntü yönetmenliğini Inarritu’nun ekürisi Emmanuel Lubezki üstleniyor.

Alfonso Cuaron: 2013’te vizyona giren Gravity‘den sonra uzun metrajlı film çekmeyen Alfonso Cuaron sonunda suskunluğunu kasım ayında noktalamış ve adını açıklamadığı yeni filminin çekimlerine memleketi Meksika’da başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda filmin adının Roma olduğu açıklandı. Cuaron, Roma adlı filminde orta sınıftan bir aileyi merkeze koyup 70’lerin Meksikası’na odaklanıyor. Bu kez politik-dramatik bir öykü anlatacak. Film yüksek ihtimalle bu yıla yetişmeyecek. Çünkü çekimleri devam ediyor. IMDb’ye göre Lubezki bu filmde de Cuaron’la çalışıyor. Tabii Lubezki’nin aynı anda nasıl oluyor da hem Cuaron’la, hem de Inarritu’yla çalıştığını bilemiyorum.

Guillermo del Toro: Her daim pek çok projeyle meşgul olan del Toro 2016’nın sonlarına doğru yeni fantastik filmi The Shape of Water‘ın çekimlerini tamamlamıştı. Bu yıl vizyona girecek bu filmin kadrosu iyi: Michael Shannon, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, Sally Hawkins, Octavia Spencer, Richard Jenkins. Film yönetmenin Pan’s Labyrinth‘i gibi savaş zamanında geçip fantastik bir öykü anlatacak. Soğuk Savaş’ın devam ettiği 1963’te geçen film bir laboratuvarda çalışan genç bir kadının (Hawkins) bu laboratuvarda esaret altına alınmış bir canavarı serbest bırakmaya çalışmasını konu alıyor. Biraz Beauty and the Beast‘i hatırlatıyor. del Toro’nun bu filmden sonra çekeceği proje belli değil. Hellboy 3 için yapımcıları tekrar ikna etmeye çalışacağını açıkladı. Pinokyo filminin senaryosunu yazdırtmaya başladı. Öte yandan James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği Fantastic Voyage yeniden çevrimini yönetmeyi de kabul etmişti ama dediğim gibi, henüz sıradaki filmi belli değil.

Carlos Reygadas: 2012’de çektiği Post Tenebras Lux filmiyle ödülleri toplayan yetenekli yönetmen Reygadas’la ilgili geçen mayısta gelen bir habere göre yönetmen yeni filminin çekimlerine başlamış. Where Life is Born adını verdiği filminin bu mayısta düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde yarışabileceği söyleniyor. Görünüşe göre Reygadas beş yıllık suskunluğunu bu yıl noktalayacak ve yeni filmiyle karşımıza çıkacak. Where Life is Born‘un merkezinde bir çift yer alacak. Film bir aşka ve aşkın kaybedilmesine odaklanacak. Juan eşi Ester’in beklentilerini karşılayamayınca Ester başka bir adama âşık olacak, olaylar gelişecek. Bakalım Reygadas başarısını devam ettirebilecek mi?

Amat Escalante: Heli adlı filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Amat Escalante’nin yeni filmi La region salvaje (The Untamed) geçen yıl Escalante’nin memleketi Meksika’da gösterime girdi. Geçen yıl Venedik Film Festivali’nde yarışıp en iyi yönetmen ödülünü kapan bu film Londra Film Festivali, Toronto Film Festivali, ABD’de AFI Fest’te de gösterilmişti. Bizim festivallerde gösterilmeyen La region salvaje‘in merkezinde ilişkileri günbegün kötüye giden bir çift yer alıyor. Bu çift tutkunun ve yıkımın kaynağı bir canavarı keşfedecekler, ardından hayatları tepetaklak olacak, olaylar gelişecek. Escalante’nin şimdilik açıklanmış bir projesi yok. Filmin fragmanı için tıklayınız.

Guillermo Arriaga: Inarritu’nun kesişen hayatlar üçlemesi Amores perros, 21 Grams ve Babel‘i kaleme alan, daha sonra The Burning Plan‘le ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturan senarist Guillermo Arriaga ilk filminden sonra sadece kısa film çekti. Birkaç yıldır uzun metrajlı bir film yazmayan Arriaga, Lorenzo Vigas’la birlikte Desde alla (From Afar) filminin öyküsünü kaleme almıştı. Bu filmin yapımcılığını da üstlenen Arriaga’nın sıradaki projesi henüz açıklanmadı. Beş yıl önce Arriaga’nın The Tiger adlı filmin senaryosunu yazacağı, bu filmi Michael R. Roskam’ın yöneteceği açıklanmıştı. Brad Pitt de yapımcılığı ve başrolü üstlenmeyi planlamıştı ama sonradan bu projeden bir haber gelmedi.