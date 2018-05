Şu sıralar yoğun bir dönemden geçen Mel Gibson geçen yıl The Passion of the Christ filminin devamını çekeceğini açıklamıştı. The Ressurection alt başlıklı bu film yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor. Zira Gibson bu filmden evvel 2. Dünya Savaşı’nda geçen Destroyer filmini çekecek. Film kurgusal olmayan Hell From the Heavens: Epic Story of the USS Laffey and World War II’s Greatest Kamikaze Attack adlı kitaptan uyarlanacak. Senaryoyu Gibson’ın sevgilisi Rosalind Ross kaleme alacak. Film, Amerikalı asker Laffey’nin 16 Nisan 1945’teki 22 kamikaze saldırısını konu alacak, Gibson Hacksaw Ridge‘den sonra tekrar “Amerikan kahramanlığı”nı anlatmış olacak. Çekimlere sonbaharda veya kışın başlanabilir.

Filmin çekim tarihi Gibson’ın Mark Wahlberg’in sıradaki filmi Six Billion Dollar Man‘de oynayıp oynamamasına bağlı olarak değişecek. Aktör, Warner ve Wahlberg’den gelen teklifi kabul ederse Destroyer kışın çekilecek. Wahlberg’in başrolünü üstleneceği Six Billion… filmi aynı adlı diziden uyarlanacak. Filmi Arjantinli yönetmen Damian Szifron yönetecek. Gibson’ın rolü açıklanmadı. Aktör şu sıralar Boss Level filminde kötü karaktere hayat veriyor. Aktörü bu yıl Dragged Across Concrete filminde izleyebileceğiz.