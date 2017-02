Mel Gibson’ın on yıllık cezası (Yahudilere küfredince kara listeye alınmıştı) sona erince aktör projeden projeye dahil olmaya başladı. Gün içinde aktörün Daddy’s Home 2 komedi filminde rol alabileceği açıklanmıştı. Çekimlerine yakında başlanacak bu filmin başrolleri ilk filmde olduğu gibi Will Farrell’la Mark Wahlberg’in. Aktörün teklifi kabul edip etmediği henüz bilinmiyor. Öte yandan Gibson bu yıl aksiyon filmi Every Other Weekend‘in başrolünü üstlenecek. Bunlara Dragged Across Concrete filmi de dahil edildi. S. Craig Zahler’in yöneteceği filmin başrolü Vince Vaughn’a teslim edilmişti. Gibson son filmi Hacksaw Ridge‘te Vaughn’la ilk kez çalışmıştı.

Gibson’la Vaughn iki polisi oynayacaklar. Bu iki polisle ilgili bir videonun (birisine şiddet uyguladıkları bir video) sızdırılmasından sonra iki polis de cezalandırılıp yeraltı dünyasına itilirler. Bu iki polisin başı eski bir mahkum-suç lideriyle ihtilafa düşmeleriyle derde girer, olaylar gelişir. Çekimlere bu yıl başlanacak. Gibson’ın başrolünü üstlendiği The Professor and the Madman adlı filmin çekimleri bir ay önce tamamlandı.