Rol alacağı ve yöneteceği projelerin hazırlıklarıyla meşgul olan aktör/yönetmen Mel Gibson‘ın yeni projesi duyuruldu. Gibson, USA Network kanalının suç türündeki yeni dizisi Dancing Bear‘in pilot bölümünü çekecek, yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Diziyi Chinatown filminin usta senaristi Robert Towne kaleme alacak. Towne diziyi aynı adlı kitaptan uyarlayacak. Dancing Bear, Montana’da geçecek, alkolik dedektif Milo Dragovitch’e odaklanacak, dedektifin aşırı basit görünen bir davayı kabul etmesini ama bir süre sonra olaylara bolca uyuşturucu, pek çok silah, bir adet vahşi ayının da dahil olmasıyla dedektifin başının derde girmesini anlatacak. Henüz USA kanalının diziye yeşil ışık yakmadığını belirtmek gerek. Gibson çekimler için pilot bölümün onaylanmasını beklemek durumunda. Dizinin çekim ve yayın tarihleri belli değil.