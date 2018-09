Dün usta yönetmen Akira Kurosawa‘nın başyapıtı Ikiru‘nun İngiltere’de yeniden çevrileceği açıklandıktan saatler sonra bir diğer usta yönetmen Sam Peckinpah‘ın western klasiği The Wild Bunch‘ın da yeniden çevrileceği duyuruldu. Warner Bros. bu filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mel Gibson‘a teslim etti. Aktör/yönetmen pek çok projeyle meşgul olduğu için bu film yakın zamanda çekilmeyecek.

Gibson önce ekim-aralık arasında Colin Farrell‘lı The Wild Pigs filminde rol alacak. Daha sonra Mark Wahlberg‘in başrolünü üstleneceği savaş filmi Destroyer‘ı yönetecek. Yönetmenin projeleri arasında The Passion of the Christ: Resurrection filmi de yer alıyor. Gibson’ın Destroyer‘dan sonraki projesi henüz belli değil. Aktörü bu yıl Dragged Across Concrete, gelecek yıl Boss Level filmlerinde izleyebileceğiz. Sean Penn‘le birlikte rol aldığı The Professor and the Madman‘in vizyon tarihiyse belli değil.