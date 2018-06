Mel Gibson 18 yıl önce Simon Winchester‘ın kitabı The Surgeon of Crowthorne‘un haklarını satın almış ama bu romanı bir türlü sinemaya taşıtamamıştı. 2016’ya gelindiğinde Gibson sonunda çekimlere başlayabilmişti. The Professor and the Madman adlı filmi Gibson’ın Apocalypto filminin senaristi Farhad Safinia yazıp yönetmiş, aktöre Sean Penn‘le Natalie Dormer eşlik etmişlerdi. Fakat çekimler bittikten bir yıl sonra Gibson yapım şirketleri Icon’la Voltage’ı dava etti. Bu yüzden film dava bitene dek post prodüksiyon aşamasında takılı kaldı, tamamlanıp vizyona çıkarılamadı. Bu hafta dava neticelendi.

Gibson’ın ve yönetmenin filmin şirketlerini mahkemeye vermelerinin nedeni inanmayacaksınız ama sadece tek bir sahne yüzünden olmuş. 1800’lerde geçen bu film Prof. James Murray’nin ünlü Oxford İngilizce Sözlüğü’nü kaleme almaya başlamasını konu alıyor. Filmin yapımcılığını da üstlenen Gibson’la yönetmen Safinia bir sahnenin Oxford’ta çekilmesini istemiş, ama filmin bütçesi aşıldığı ve Voltage 200 kişilik ekiple İrlanda’da seti kurduğu için aktörün isteği reddedilmiş. İşler Voltage’ın Safinia’nın 2 saat 40 dakikadan oluşan kurgusunu uzun bulmasıyla daha da karışmış. Safinia filmi 40 dk kısaltmış ama filmin bu halini beğenmemiş, zayıf bulmuş. Bunun üzerine Gibson ve Safinia filmin hakları için şirkete dava açmışlar. Dava Voltage lehine sonuçlandı. Yargıç, Gibson’ın şirketin kontratı ihlal ettiğine dair kanıtlarını yetersiz buldu. Bu karardan sonra film hızlıca tamamlanıp vizyona çıkarılacaktır ama Gibson ve Safinia tanıtımlarına dahil olurlar mı bilinmez.