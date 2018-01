On yıldan uzun bir süre önce Hollywood’tan Yahudilere küfrettiği gerekçesiyle dışlanan, bu süre zarfında çok az yapımda rol alabilen Mel Gibson yönetmenliğe Hacksaw Ridge filmiyle dönmüştü. İki Oscar ödüllü bu filmden sonra Gibson arayı fazla açmadan yönetmenliğe dönmeyi planlıyor.

Dragged Across Concrete (2018): Yazdığı romanlardan sonra yönettiği Bone Tomahawk ve Brawl in Cell Block 99 filmleriyle de ABD’den olumlu eleştiriler alan yetenekli yazar-müzisyen-senarist-yönetmen S. Craig Zahler bu yıl Dragged Across Concrete filmiyle dönecek. İkinci filminde çalıştığı Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Udo Kier ve Don Johnson’la tekrar çalıştı Zahler. Filmin başrolü ise Gibson’ın. Polisiye-aksiyon-gerilim türlerindeki filmin merkezinde Vaughn’la Gibson’ın oynadıkları suçlu iki polis yer alıyor. Film suçları ortayı çıkınca polislikten uzaklaştırılan bu iki kişinin yeraltındaki örgütlerle mücadeleleri anlatacak. Bakalım Zahler başarısını devam ettirebilecek mi. Post prodüksiyon aşamaları devam eden filmi bu yıl izleyebileceğiz.

Boss Level (2019): Geçen yıl duyurulan Boss Level da aksiyon/gerilim türünde bir film. Frank Grillo’yla Gibson başrollerde yer alacaklar. Sıkça aksiyon filmleri yazan senarist-yönetmen Joe Carnahan (The Grey) filmi yönetecek. Film, Netflix için çekilecek. Konusuysa fazlasıyla bilindik: Özel Kuvvetler’den emekliye ayrılmış kahramanımız (Grillo) ölüp ölüp dirildiği bir kısır döngüde kendisini bulur, pek çok ölümden sonra kendisini tuzağa düşüren kişiyi bulup bu döngüyü kırmaya çalışır. Önce Groundhog Day, ardından Source Code filmlerinde işlenmiş bir konuyu işleyecek Boss Level. Gibson filmin kötüsünü oynayacak.

The Professor and the Madman: Sıkça aksiyon filmlerinde rol alan Gibson’ın aksiyon türünde olmayan tek projesi. Gibson’ın yönettiği The Apocalypto‘nun senaristi Farhad Safinia’nın yönettiği filmde Gibson’a Sean Penn ve Natalie Dormer eşlik ettiler. 19. yüzyılda geçen bu film, Prof. James Murray’nin (Gibson) ünlü Oxford İngilizce Sözlüğü’nü kaleme almaya başlamasını konu alıyor. Murray on binden fazla kelimeyi sözlüğe dahil etmişti. Film, Gibson’ın 17 yıl önce haklarını satın aldığı The Surgeon of Crowthorne kitabından uyarlandı. Filmin çekimleri geçen yıl tamamlandı ama filmi yakın zamanda izleyemeyebiliriz. Zira kurgu konusunda yapımcılarla Gibson davalık oldular. Dava sona erene dek film vizyona girmeyebilir. Kenneth Lonergan’ın yönettiği Margaret filmi son kurgu konusunda dava konusu olunca altı yıl sonra vizyona girebilmişti mesela.

Every Other Weekend: 2017’de duyurulan aksiyon/gerilim filmi. Gibson başrolü üstlenecek. Benjamin Rocher’in yöneteceği film, Paris’i gezmeye karar veren bir babayla (Gibson) oğlunun hayatlarının tehlikeye girmesini, babanın CIA’yle birlikte bu tehlikeyi atlatmaya çalışmasını konu alıyor. Duyurulduktan sonra bu projeden yeni bir haber gelmediği için çekim tarihi ya da iptal edilip edilmediği net değil. Belki Boss Level‘dan sonra çekilir.

The Passion of the Christ: Ressurection: Gibson’ın yönettiği İncil uyarlaması/İsa filmi The Passion of the Christ‘ın da devamı çekilecek. İlk film 30 milyon dolar bütçeyle çekilip 611 milyon dolar hasılat elde etmişti. İkincisiyse Gibson’ın açıklamasına göre daha büyük bütçeli olacak. İlk filmde İsa’yı oynayan James Caviezel bu filmin de başrolünü üstlenecek. Caviezel yeni röportajında film için çok heyecanlı olduğunu, senaryoda izleyiciyi şoke edecek pek çok olay olduğunu belirtip filmin sinema tarihinin en iyisi olacağını söylemiş. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı. Gibson filmin 2019’un sonları, hatta 2020’nin başından önce vizyona girmeyeceğini söylemiş. Bunun da nedeni büyük bütçeli olmasıymış. Yani çekimler uzun sürecek.

The Barbary Coast: Gibson’ın dönem projesi. Bu proje de 2016’da duyurulmuş ama çekim aşamasına geçilememişti. 1849’da başlayıp San Francisco eyaletinin doğuşunu konu alacak bir dizi The Barbary Coast. New York’un doğuşunu konu alan The Gangs of New York kitabının yazarı Herbert Asbury’nin kaleme aldığı aynı adlı kitaptan uyarlanacak. Gibson hem senaristler arasında yer alacak, hem de yardımcı rollerden birisini üstlenecek. Yönetmenlik de Gibson’a teslim edilmişti. Tabii 2016’daki ilk haberlere göre durum böyleydi. Projenin iptal edilip edilmediğini bilemiyoruz ama yakın zamanda çekilecek gibi görünmüyor. Bu arada başroller Kurt Russell’la üvey kızı Kate Hudson’a teslim edilmişti.

Lethal Weapon 5: Lethal Weapon serisine en son 1998 yılında vizyona giren 4. film dahil edilmişti. Daha sonra film serisi TV’ye genç oyuncuların başrollerinde taşındı. Dizi devam ederken 5. filmden de yeni haberler gelmişti. Serinin yönetmeni Richard Donner (88 yaşında) 5. filmi yönetmeyi istiyor. Hatta geçen yılki son habere göre senaryo tamamlanmak üzereydi. Donner, Warner Bros. filme yeşil ışık yakarsa filmi çekeceğini, Gibson’la Danny Glover’ın başrolde yer alacaklarını belirtmişti. Ama henüz WB filmi resmi olarak duyurmadı. Bakalım stüdyo filme yeşil ışık yakacak mı. Donner’ın 2006 yapımı 16 Blocks‘tan beri film çekmediğini belirteyim.