Fransız aktris/yönetmen Melanie Laurent bu yıl iki filmde yardımcı rolde sinemalara dönecek. Çekimleri geçen yıl tamamlanan Les derniers Parisiens (Paris Prestige) adlı film, Fransa’da 22 şubatta vizyona girecek. Bu filmin başrolünü Reda Kateb üstlenmişti. Hame B0urokba’yla Ekoue Labitey’in yazıp yönettikleri film hapisten yeni çıkan Nasser’in kardeşi Arezki’yle beraber bir bar açmaya çalışmasını konu alıyor. Filmin fragmanı için tıklayınız.

Laurent’nin diğer filmiyse Christian Carion’un yazıp yönettiği Mon garçon. Bu film de Fransa’da bu yıl vizyona girecek. Başrolünü Guillaume Canet’nin üstlendiği filmin çekimleri sadece altı günde tamamlanmıştı. Filmin merkezinde Canet’nin oynadığı iş adamı yer alıyor. İşine duyduğu tutkuyla Afrika’dan Güney Amerika’ya, oradan Ortadoğu’ya kadar seyahat eden bu adam bu tutku yüzünden üç yıl önce eşinden (Laurent) boşanır. Boşandığı günden sonra küçük oğlunu çok az gören bu adam bir gün oğlunun kaybolduğunu öğrenince vicdan azabı çekmeye başlar. En nihayetinde eski eşiyle oğlu konuşur, oğlu hakkında yeni şeyler öğrenir ve neye mal olursa olsun oğlunu bulmaya çalışır, olaylar gelişir.

Bu filmlerde yardımcı rollerde karşımıza çıkacak Laurent yönetmenliğe de hızla devam ediyor. Aktris bu hafta Plonger adlı filminin çekimlerini tamamladı. Bu filmin başrollerini Gilles Lellouche’le Maria Valverde üstlendiler. Film, Fransa’da eylülde vizyona çıkarılacak. Laurent gelecek ayın ortasında ilk İngilizce/Amerikan filmi Galveston‘ın çekimlerine başlayacak. Nic Pizzolatto’nun kendi romanından senaryoya uyarladığı filmin başrolleri Ben Foster’la Elle Fanning’e teslim edilmişti. Galveston 40 yaşındaki bir tetikçinin kanser olduğunu öğrenmesi, bu şoku atlatmaya çalışırken patronu tarafından öldürülmeye çalışılmasını anlatacak. Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği netleşmiş değil. Özetle Laurent bu yıl dört filmle karşımıza çıkmış olacak.