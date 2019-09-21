Bong Joon-ho’nun 2003 tarihli Memories of a Murder’ına konu olan ve koreli Zodiac olarak adlandırılan seri katil yakalandı. 1986’dan 1991’e kadar 10 kadına tecavüz eden ve öldüren, bütün takibe rağmen bir türlü yakalanamayan katil, DNA testleri sonucunda tespit edildi.

Lee Chun-jae isimli zanlının kurbanlarından birinin giysisinde bıraktığı DNA, bu konudaki teknolojinin ilerlemesini sayesinde tespit edilebildi ve kurbanların en az üçüyle eşleştirme yapıldı. Katil, kore yasalarına göre 20 yıl zaman aşımı olduğu için cezasını çekmeyecek ancak 1994 yılında karısının kızkardeşini öldürüp yakalandığı için cezaevinde bulunuyor.

Bong Joon-ho, konuyu 2003 tarihli Memories of a Murder filminde işlemişti.