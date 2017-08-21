Men Don’t Cry: Bosna Hersek Oscar Adayı

Bosna Hersek’in 2018 Oscar Adayı Men Don’t Cry, savaşın 20 yıl sonrasında bir grup insanın yaşadıkları travmaları atlatma çabalarını aktarıyor.

Orijinal İsmi: Muškarci ne plaču

Yönetmen: Alen Drljević

Oyuncular: Boris Ler, Leon Lucev,Emir Hadzihafisbegovic, Boris Isakovic, Sebastian Cavazza

Konu: Bosna Hersek’in bu yılki oscar adayı, savaştan 20 yıl sonra terapi için bir araya gelen askerlerin arasındaki ilişkileri konu alıyor. Alen Drljević, uzak bir dağ otelinde savaşı kafalarında yeniden yaşayan insanların neler hissettiğini sinemanın diliyle anlatmaya çalışıyor.

Film Karlovy Vary’den jüri özel ödülüyle dönmüştü.