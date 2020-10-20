Netflix, bir basın toplantısıyla Türkiye’de üretilecek ve dünyada da gösterime girecek projelerini açıkladı. Açıklanan 14 projeyi en çok merak ettiklerimizden başlayarak sıraladık:

1. Uysallar (Dizi)

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Belli Değil

Konu: Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?

Ayrıntılar ve Notlar: Senaryoda Hakan Günday ismini gördüğümüz, yönetmen koltuğunda da Onur Saylak oturduğu için en merak ettiğimiz yapım oldu.

2. 9 Kere Leyla (Film)

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy.

Konu: Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla… Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla’dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir.

Notlar ve Ayrıntılar: Ezel Akay filmi sinema için çekti ancak pandemi nedeniyle küçük ekranda izlemek durumunda kalacağız. Filmi zaten uzun süredir merak ediyoruz.

3. Azizler (Film)

Yönetmenler: Taylan Biraderler

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak

Konu: Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…

Ayrıntılar ve Notlar: Berkun Oya’nın her projesi fazlasıyla merak edilmeyi hak eder. Oyuncu kadrosunun kalitesi de heyecanı iyice arttırdı.

4. Erşan Kuneri (Dizi)

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz

Konu: Erşan Kuneri, 70’ler erotik sinemasında ortalığı kasıp kavurmaktadır. Her şey yolunda, keyfi yerindeyken erotik sinemada nasıl başarılı olduysak başka türleri de denemeliyiz fikri ile sektörden partnerleri Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın (a.k.a İbrahim Tumtum), Firdevs ve Payro Kemal ile radikal bir film maratonuna koşmaya karar verirler.

Notlar ve Ayrıntılar: Cem Yılmaz’ın eski karakterle, yeni bir şeyler deneyeceği bir dizi gibi görünüyor. Merak etmemek mümkün değil…

5. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (Film)

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak

Konu: 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye’nin bir dönemine ayna tutuyor.

Notlar ve Ayrıntılar: Sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren ‘’Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor. Herkesin izleyeceği bir film olacaktır.

6. Beni Çok Sev (Film)

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul, Ushan Çakır

Konu: Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat’a verilen yeni görevle iki erkek Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa’nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba-kız bir gün boyunca ne kadar da birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler.

Ayrıntılar ve Notlar: 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeninden, ilginç bir konuyla yeni bir yapım geliyor. Listemizin üst sıralarında yer alabilecek bir film gibi…

7. Bir Denizaltı Hikayesi (Dizi)

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ

Konu: Dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman’ın hikayesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır.

Ayrıntılar ve Notlar: Tolga Karaçelik ismi özellikle heyecanlandırıyor ancak konunun Türkiye’de pek denenmeyen bir türde olması ve oyuncu kadrosunun henüz net belli olmaması soru işaretlerini arttırıyor.

8. Kod Adı: Kulüp (Dizi)

Yönetmenler: Zeynep Günay Tan, Seren Yüce

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci

Konu: 1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yönetici Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır.

Notlar ve Ayrıntılar: Konusuyla farklı bir öykü olacağı kesin. Yönetmen ve oyuncuların performansı önemli olacak.

9. Pera Palas’ta Gece Yarısı (Dizi)

Yönetmen: Emre Şahin

Oyuncular: Belli Değil

Konu: Charles King’in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan Pera Palas’ta Gece Yarısıyer alıyor. Sekiz bölümden oluşan dizi, genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer.

Ayrıntılar ve Notlar: Konu çok ilginç ama Netflix’in benzer fantastik senaryolarda (Atiye, Hakan Muhafız) çok sorunlu işler ortaya koyduğunu hatırlamamız gerekiyor.

10. Fatma (Mini Dizi)

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular: Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk

Konu: Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir “temizlikçi” olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür.

Ayrıntılar ve Notlar: Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği dizi gidişatına göre dikkatimizi çekecek gibi… Oyuncu kadrosu iyi olmasına rağmen, ülkemizde hayatlarını kentlerde emekçi olarak sürdüren karakterleri ekrana yansıtmakta genel bir sorun var.

11. 50m2 (Dizi)

Yönetmenler: Burak Aksak, Selçuk Aydemir

Oyuncular: Engin Öztürk

Konu: Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır.

Ayrıntılar ve Notlar: Selçuk Aydemir, iyi başladığı kariyerinde biraz tekrara düşmeye başlamıştı. Burak Aksak kalemine güvendiğimiz bir isim. Ancak filmin konusunu okuyunca heyecanlanalım mı bilemedik. Öykü klasik bir mahalle öyküsüne dönmez umarız.

12. ‘96 Yazı (Film)

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel, Kubilay Tunçer.

Konu: Türkiye’nin güneyinde 1996’nın yaz aylarında geçen hikaye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan ve eninde sonunda hüznü de tadacak bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Her yıl ailesinin yazlığına giden Deniz için bu yıl farklıdır.

Notlar ve Ayrıntılar: Gençlik filmi çekmek Türkiye’de gerçekten çok zor. Merakımızı sınırlı tutup, beklemeyi seçiyoruz.

13. Mücadele Çıkmazı (Film)

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul

Konu: İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı… Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer.

Ayrıntılar ve Notlar: Filmin senaryosu Ercan Mehmet Erdem’e ait. Konusu ise Satoshi Kon’un Tokyo Godfathers’ını hatırlattı. Merak sıralamamızda çok üst sıralara yükselemedi maalesef.

14. Kuş Uçuşu (Dizi)

Yönetmen: Belli Değil

Oyuncular: Belli Değil

Konu: Dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını anlatan Kuş Uçuşu, Netflix’in favorileri arasına yerleşen Aşk 101’in yaratıcısı, sevilen yazar Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı’yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.

Ayrıntılar ve Notlar: Yeni bir Aşk 101 mi? Teşekkürler almayalım.