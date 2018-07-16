Yeni Zelanda’nın ilk kadın ve yerli Maori halkına mensup yönetmeni Merata Mita’nın hayatı oğlu Heperi Mita tarafından bir belgesel haline getirildi.

Yeni Zelanda, sinemaya birçok yeni isim kazandırırken, kadınların ağırlığı bu önemli sinemacıların arasında ne yazık ki sınırlı düzeyde… Hemen her ülkede kadın sinemacılar cinsiyetçi engellerle savaşlarını sürdürürken Merata Mita, bir de azınlık olmasının sorunlarını yaşamış.

Yaşamını, Yeni Zelanda’nın gerçek yerli halkı olmalarına rağmen sömürgecilik ve ırkçılık nedeniyle azınlığa düşen Maorilerin sesi olmaya adayan Mita, büyük ölçüde başarılı olmuş ve birçok bariyeri tek başına yıkmıştı. 2010 yılında 68 yaşındayken hayatını yitiren yönetmenin sinema yaşamını oğlu Heperi Mita bir belgesel haline getirdi.

Eleştirmenlere göre film sadece bir yönetmenin yaşamını anlatmıyor. Kadın ve azınlık mücadelelerinin de güçlü bir yansıması olmayı başarmış. Taika Waititi’nin önerisiyle dünya sinemasının dikkatini çeken yapım, umarız gelecek dönemlerde festivallerimizde gösterim şansı bulur.