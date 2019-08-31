Son üç filmiyle gişede ve eleştirmenler nezdinde umduğunu bulamayan Richard Linklater son filmi Where’d You Go, Bernadette‘in vizyona girmesinden kısa bir süre sonra yeni projesini duyurdu. Linklater, Stephen Sondheim‘ın ünlü müzikali Merrily We Roll Along‘u sinemaya uyarlayacağını açıkladı. Linklater başrolleri Booksmart‘tan Beanie Feldstein‘a ve The Politician dizisinden Ben Platt‘e teslim etti. Çekimlerine başlanan bu filmse yakın zamanda vizyona girmeyecek.

Daha önce Boyhood filmini 12 yılda tamamlayan, her yıl bu filminin bir kısmını çeken Linklater bu kez süreci daha da uzatmış durumda. Linklater yeni filmini 20 yılda tamamlayacağını açıkladı. Kararından vazgeçmez, filmi daha erken vizyona çıkarmaya karar vermez veya herhangi bir aksilik yaşanmazsa film 2039 veya 2040’ta vizyona girecek. Şu sıralar 59 yaşında olan Linklater film bittiğinde 79 yaşında olacak. Yönetmenin çekimleri 20 yıla yaymasının nedeniyse müzikalin 20 yıllık bir zaman zarfına odaklanıyor olması.

1974’te başlayan müzikal, Broadway’de başarılı bir kariyeri olan besteci Franklin Shepard’ın bu noktaya nasıl geldiğini 1956’ya dönerek aktarıyor. Ünlü bir besteci olma yolunda ilerlerken Shepard’ın ailesine ve arkadaşlarına yabancılaşmasına da, ekonomik açıdan zorlanmasına da, dönemin büyük olaylarına da (Rusya’nın Sputnik’i) yer veriliyor. Müzikalin karakterleri arasında Shepard’ın her daim yanında olan, ona rehberlik eden yazar Mary’le kitaplar ve şarkı sözleri kaleme alan Charley de yer alıyor. Müzikal bu üçlünün arkadaşlığına da odaklanıyor. Filmde Mary’i Feldstein, Charley’i ise Platt canlandıracak.