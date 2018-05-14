Steven Spielberg’in Vietnam’la ilgili gizli belgelerin sızdırılmasını konu alan filmi The Post‘ta rol alan Meryl Streep sıradaki filmini belirledi. Aktris bu kez de Panama Belgeleri’nin sızdırılmasını konu alan The Laundromat filminde rol alacak. Haberlere göre Streep’e Gary Oldman‘la Antonio Banderas eşlik edebilirler. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Scott Z. Burns‘ün kaleme aldığı bu filmin çekimlerine Steven Soderbergh‘in yönetmenliğinde sonbaharda başlanacak. Öte yandan Netflix‘in filmi satın almayı düşündüğü de belirtilmiş. Oyuncuların rolleriyle ilgili açıklama yapılmadı. Soderbergh’in şu sıralar High Flying Bird filminin post prodüksiyonuyla meşgul olduğunu, filmin vizyon tarihinin henüz belirlenmediğini belirteyim.