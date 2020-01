Hollywood’un köklü stüdyoları, Hollywood’u Hollywood yapan stüdyolar bir bir el değiştiriyor. 2019 ve öncesinde bu açıdan pek çok satışa tanık olduk. En büyük satış, 20th Century Fox devinin Disney’e satışı oldu ama öncesinde de bir diğer dev stüdyo Warner Bros., telekom şirketi AT&T’ye satılmıştı. Fox’ın devriniyse CBS’in Viacom’a, Sky’ın Comcast’e geçmesi takip etmişti. Evet, nasıl ki Warner tamamen AT&T’ye aitse artık CBS kanalları da Viacom’a ait. Bugünkü haberlere göre satışlar/devirler 2020’de de devam edecek. Zaman ilerledikçe, rekabet arttıkça Hollywood’taki stüdyo sayısı azalacak gibi görünüyor.

Bugünkü haberlere göre bir süredir krizde olan, Hollywood’un en eski stüdyolarından Metro-Goldwyn-Mayer, kısa adıyla MGM stüdyoları da yıl içinde el değiştirecek. 1924 yılında kurulan, bünyesinde Epix dijital platformunu, UIP dağıtım şirketini, MGM Music ve Orion Pictures’ı barındıran, Gone with the Wind, James Bond, Ben-Hur, The Big Parade gibi pek çok filmlere imzasını atan MGM satış için Apple, Amazon, Netflix gibi devlerle görüşmelere başladı. Dijital çağa ayak uyduramayan, 2010’da iflas noktasına gelip güç bela belini doğrultan MGM yola bağımsız bir stüdyo olarak değil de başka bir şirkete ait bir stüdyo olarak devam edecek gibi görünüyor.

MGM’in kütüphanesinin, yani içeriklerinin değeri 10 milyar dolar civarında. MGM’i satın alan stüdyo büyük bir içeriğe sahip olacak, ki bu içeriklerden en değerlisi James Bond serisi. Ama şu noktada belirtelim ki Bond serisinin sadece dağıtım hakları MGM’in. Stüdyo serinin yeni filmi No Time to Die‘ı da dağıtacak. Öte yandan MGM rekabette zorlanıyor olsa da The Handmaid’s Tale gibi sevilen yapımlara imzasını atmayı başardı. Stüdyonun dijital platformu Epix’in değeriye 300 milyon dolara ulaşmış durumda.

İçerik ya da stream savaşı bu yıl daha da hararetlenecek. Zira savaşa HBO Max, Quibi, Peacock gibi pek çok platform dahil olacak. Netflix, Amazon, Hulu, Disney+, Apple TV+, HBO Max, Quibi, Peacock, Facebook Watch, Youtube Originals ve daha nicesi… Dijitalde rekabet arttıkça küçük stüdyolar, büyüklere yem olacak. MGM 2020’nin ilk yemlerinden olacak gibi görünüyor. Büyük stüdyolarla rekabet edemeyen, izleyiciyi yakalayacak içerik üretemeyen MGM bir dijital platformun içerik kütüphanesine dönüşebilir. Pek çok klasik filme sahip olduğundan misal pazarda yeni olan Apple’ı içerik konusunda ihya edebilir, ki şu an Apple’ın en çok ihtiyaç duyduğu şey böyle bir kütüphaneyi elde etmek. MGM’in kime geçeceğini ise zaman gösterecek. Bakalım başka hangi stüdyo rekabette zorlanıp el değiştirecek? Paramount? Sony? Lionsgate? Bekleyelim görelim…