Hollywood’un köklü stüdyolarından MGM bu hafta hem George Clooney, hem de Russo Kardeşlerle anlaşmaya vardı. Avengers: Infinity War ve Endgame‘in yönetmenleri Russolar ile yapılan anlaşma sonrasında kardeşler, MGM’in yeniden çevrilecek filmlerini belirleyecekler. MGM’in yeniden çevrilecek filmlerinin ortak finansmanını, yapımcılığını Russolar üstlenecekler. Çevrilecek ilk filmse The Thomas Crown Affair olacak. Russo Kardeşler bu filmi yönetecekler. Başrol için Michael B. Jordan‘la anlaşılmıştı. Filmin çekim tarihi belli değil. Russolar önce Tom Holland‘lı Cherry adlı filmi yönetecekler gibi görünüyor.

Öte yandan Clooney’le de yeni projeler hazırlanıyor. Clooney, John DoLerean‘ı konu alan isimsiz biyografik filmi yönetecek. Clooney, DoLerean’ı oynayabilir ama henüz bu konuda kararını vermemiş. Clooney’le imzalanan anlaşmanın iki yıllık olduğunu belirteyim.