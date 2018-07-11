District 9‘la ünlendikten sonra Elysium ve Chappie filmlerini çeken ama bu iki filmiyle de olumlu eleştiriler alamayınca stüdyo filmlerine ara verip Youtube’ta ücretsiz izlenen kısa filmlerle meşgul olan Neill Blomkamp stüdyo filmlerine döndü. Yönetmen bu yıl Chris Evans‘lı doğal afet filmi Greenland‘i çekecek. Bu filmden sonraysa RoboCop Returns adı verilen “devam” filmini çekmeyi planlıyor. Evet, yeni RoboCop filmi yeniden çevrim olmayacak, Paul Verhoeven’ın ilk filminin devamı olacak. Verhoeven’ın RoboCop filmi 1987’de vizyona girdikten sonra yönetmen ikinci filmi hazırlamaya başlamış ama bu devam filmi hiçbir zaman çekilememiş. Yapımcılar üç yıl aradan sonra 1990’da farklı senaristler ve yönetmenle ilk filmi devam ettirmişlerdi.

Edward Neumeier ve Michael Miner‘in 80’lerde kaleme aldıkları senaryoyu şu sıralar Justin Rhodes (2019’da izleyeceğimiz Terminator‘ın senaristlerinden) düzeltiyor. Verhoeven’ın filmini de yazan Neumeier-Miner ikilisi RoboCop Returns‘ün yapımcılığını üstlenecekler. Film tekrar ekonomik krize giren MGM stüdyosu için çekilecek. Stüdyo daha önce de iflasın eşiğine gelmişti. Bu arada Sony 2014’te Jose Padilha’ya son RoboCop filmini çektirmiş, ama beklediği hasılatı elde edemeyince filmi devam ettirmemişti.